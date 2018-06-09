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Российские гандболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019
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Российские гандболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Гандболисты сборной России на выезде уступили команде Чехии в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года со счётом 26:27. К перерыву россияне вели с преимуществом в 5 мячей, но вторая половина игры осталась за чехами, которые не только сравняли счёт, но и забили победный мяч на последних секундах.
Ответный матч сборный России и Чехии пройдёт 12 июня в Перми.
Чемпионат мира по гандболу с участием 24 мужских команд состоится с 9 по 27 января 2019 года в шести городах Германии и Дании.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Первый стыковой матч. Пльзень, Чехия
Чехия — Россия — 27:26 (12:17).
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