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Женская сборная России уступила англичанкам
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Женская сборная России уступила англичанкам 

SPORT24.ru 40 минут назад
Женская сборная России встречалась с Англией в отборочном матче чемпионата мира-2019.
Игра состоялась на стадионе «Сапсан Арена» в Москве и завершилась победой английской команды — 3:1.
Отборочный турнир чемпионата мира — 2019. Женщины
Россия — Англия 1:3Голы: Пэррис, 22 (0:1); Скотт, 27 (0:2); Данилова, 31 (1:2); Скотт, 36 (1:3)
Россия: Гриченко, Беломытцева, Зиястинова, Акимова, Кожникова (к), Подшибякина, Якупова (Черномырдина, 46), Смирнова, Морозова, Пантюхина (Коровкина, 72), Данилова (Сочнева, 81).
В следующем матче 12 июня сборная России встретится в гостях со своим главным конкурентом в борьбе за второе место в таблице — сборной Уэльса.
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