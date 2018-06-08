Женская сборная России уступила англичанкам

Женская сборная России встречалась с Англией в отборочном матче чемпионата мира-2019.

Игра состоялась на стадионе «Сапсан Арена» в Москве и завершилась победой английской команды — 3:1.

Отборочный турнир чемпионата мира — 2019. Женщины

Россия — Англия 1:3Голы: Пэррис, 22 (0:1); Скотт, 27 (0:2); Данилова, 31 (1:2); Скотт, 36 (1:3)

Россия: Гриченко, Беломытцева, Зиястинова, Акимова, Кожникова (к), Подшибякина, Якупова (Черномырдина, 46), Смирнова, Морозова, Пантюхина (Коровкина, 72), Данилова (Сочнева, 81).

В следующем матче 12 июня сборная России встретится в гостях со своим главным конкурентом в борьбе за второе место в таблице — сборной Уэльса.