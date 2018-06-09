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Букмекеры: сборная Испании всухую победит Тунис в товарищеском матче
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Букмекеры: сборная Испании всухую победит Тунис в товарищеском матче 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Тунис — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Испании за 1.25. Шансы Туниса на победу оценены коэффициентом 13.50. Поставить на ничью можно за 5.75.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 1.90.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.65. Победа сборной Испании всухую оценивается в 1.70.
Победа Испании по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.78.
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