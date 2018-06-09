Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Испания — Тунис

Стадион: «Краснодар» (Краснодар, Россия)

Начало матча: 21:45 Пришло время собирать камни, которые команды так усердно разбрасывали в период подготовки к Чемпионату Мира. До мундиаля в России остается каких-то 5 дней и сборные проводят свои последние контрольные матчи. В этот раз футбольная жизнь сведет между собой одного из фаворитов грядущего турнира — Испанию, и скромный Тунис, для которого эта встреча скорее станет проверкой на прочность, чем реальной возможность наиграть ключевые связки. Хотя, конечно, и этого никто не отменял.

Испания и Тунис успели встретится лишь раз за столь долгую и продолжительную историю футбола. Это случилось уже в новейшей истории — на Чемпионате Мира 2006 в Германии. Тогда «фурия роха» оказалась сильнее «орлов Карфагена». Тунис ничего не смог поделать с прытью Рауля и Фернандо Торреса, хотя до 71 минуте вел в счете. В итоге 3:1, и единственная победа в противостоянии этих сборных остается за испанцами.

Если смотреть на результаты, то Испания проводит 2018 год не слишком убедительно. Да, все помнят победу 6:1 над Аргентиной без Месси, но вот Швейцарию в прошлом туре не удалось обыграть вполне по делу. После ухода феноменального поколения, которое выиграло 2 Чемпионата Европы и Кубок Мира, «красная фурия» в самые неподходящие моменты испытывает проблемы со взломом плотной и насыщенной обороны. Конечно, отборы проходят легко, а вот на крупных турнирах приходится «пахать», да и далеко не всегда это давало результат. Предыдущий матч со Швейцарией должен стать звоночком для подопечных Лопетеги, что пора бы найти что-то этакое, что даст результат в самый нужный момент. И матч с Тунисом, который, безусловно, будет ложиться костьми под эту Испанию, может стать хорошей возможность проверить в деле все припасенные козыри.

Тунис тоже вряд ли будет решать какие-то локальные и сиюминутные задачи по составу или тактике. Для подопечных Набила Маалула матч против «красной фурии» должен стать репетицией перед Англией и Бельгией, которые уже наострили лыжи в плей-офф. Один экзамен «орлы Карфагена» почти провалили. Двумя неделями ранее они чуть не попали под каток Португалии, но каким-то образом сумели выбраться с 0:2. Испания такого не позволит, так что о сохранности собственных ворот нужно думать с самого начала. А вообще статистика Туниса весьма впечатляет: команда не проигрывает уже 9 матчей подряд, в пяти из них были одержаны победы. Почему бы «орлам» не продолжить беспроигрышное шествие и не поставить над сборной Испании три жирных знака вопроса? Это, как минимум, было бы интересно.

Интересные факты перед противостоянием Испании и Туниса:

Сборная Испании не проигрывает уже 19 матчей подряд. Последний раз испанцы проиграли 27 июня 2016 года, когда уступили Италии (0:2) в 1/8 финала Чемпионата Европы.

В последних 4 встречах сборная Испании добыла всего 1 победу (Аргентина, 6:1)

Сборная Испании пропускает как минимум 1 гол за игру уже в 4 матчах подряд. Последний раз «красная фурия» не пропускала 11 октября 2017 года в матче против Коста-Рики (5:0).

Сборная Туниса не проигрывает 9 матчей подряд. Последнее поражение «орлов Карфагена» датируется 28 марта 2017 года, когда команда в товарищеском матче уступила Марокко со счетом 1:0.

Испания и Тунис лишь раз встречались между собой. Это случилось 19 июня 2006 года во втором туре группового этапа Чемпионата Мира в Германии. Тогда «красная фурия» оказалась сильнее — 3:1.

Ориентировочные составы:

Испания: Де Хеа — Одриосола, Пике, Аспиликуэта, Альба — Коке, Бускетс, Иньеста — Асенсио, Сильва, Коста.

Тунис: Ассен — Наггез, Мерия, Беналуан, Хаддади — Скири, Сасси — Хазри, Слити, Бадри — Хауи.

Прогноз на матч

Тунис — самый слабый соперник, с которым доводилось играть Испании в 2018 году. Потому особых предположений строить не стоит. Фаворит — он и в Африке фаворит. Наверное, единственный вопрос здесь — сколько? Сколько голов забьет Испания? Но все же некоторые шансы у Туниса есть. Для этого команде нужно закопаться глубоко в оборону и ждать своего шанса для очень быстрой атаки. В любом другом случае в успех «орлов Карфагена» верится с трудом.

Букмекеры тоже не видят особых шансов у Туниса — коэффициент на их победу — 15. А вот в Испании шансы невероятно большие — 1,3. Ничья оценивается в 5,5.