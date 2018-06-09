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Прогноз на матч Тунис — Испания: остановят ли туниссцы «красную фурию»
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Прогноз на матч Тунис — Испания: остановят ли туниссцы «красную фурию» 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тунис — Испания. Прогноз на товарищеский матч (09.06.2018, 21:45 мск).
Субботним вечером в Краснодаре свой последний матч, накануне чемпионата мира в России сыграют национальные сборные Туниса и Испании. Разумеется, в этом матче фаворит является очевидным — испанцы по уровню намного превосходят тунисских футболистов, и букмекеры предлагают на чистую победу «красной фурии» невысокий коэффициент 1.28.
Сборная Туниса
Хотя всё же стоит отметить, что сборная Туниса в последнее время действительно впечатляет, не зная поражений уже больше 14-ти месяцев — последний раз они проиграли в марте прошлого года в товарищеском матче сборной Марокко (0:1). В финальной части африканского отбора на ЧМ-2018 туниссцы не проиграли ни раз (4 победы и 2 ничьи). В этом году на мартовском сборе команда Туниса обыграла в марте Иран (1:0) и Коста-Рику (1:0), а за последние две недели сыграли два матча с одинаковым ничейным счётом 2:2 с сильными сборными Португалии и Турции.
Сборная Испании
Но испанскую сборную беспроигрышная серия туниссцев совсем не смущает, ведь они сами не знают горечи поражений ещё с Евро-2016. А ведь с того времени команда Хулена Лопетеги сыграла 19 матчей, включая 10 матчей отборочного цикла на мундиаль, в которых испанцы потеряли лишь 2 очка, упустив победу в концовке выездного матча с Италией (1:1). Хотя выигрывает «красная фурия» в последнее время также нечасто. В конце прошлого года испанцы сыграли вничью со сборной России (3:3). В марте этого года была выездная ничья с Германией (1:1) и домашняя разгромная победа над Аргентиной (6:1). В минувшее же воскресенье сборная Испании сыграла лишь вничью с командой Швейцарии.
Где смотреть матч
Телетрансляция матча Тунис — Испания не запланирована на общедоступных российских каналах. За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Сборные Испании и Туниса сыграли друг с другом ранее только один матч — это было на групповом этапе чемпионата мира 2006 в немецком Штуттгарте. Тогда едва не случилось сенсации: североафриканцы забили быстрый гол и вели в счёте до 71-й минуты, но гол Рауля и дубль Торреса всё же расставили всё по местам — 3:1.
Интересные факты
Сборная Туниса имеет 9-матчевую беспроигрышную серию (+5=4-0, 15:8);
Сборная Испании имеет 19-матчевую беспроигрышную серию (+13=6-0, 60:13). Во всех этих матчах испанцы забивали;
Сборная Испании пропускала в последних четырёх матчах, добыв в них всего 1 победу (+1=3-0, 11:6).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Испанцы должны сегодня постараться сыграть максимально надежно в обороне, чтобы прервать свою серию пропущенных голов, накануне старта мирового первенства. Это добавило бы уверенности вратарю и защитникам перед ключевым матчем группового этапа с португальцами, который предстоит сыграть уже в первом туре. Беспроигрышная серия туниссцев затянулась, и сегодня ей, скорее всего, придёт конец. Наш прогноз: «Испания победит и не пропустит» — коэффициент 1.76  Михаил КРИПАК
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