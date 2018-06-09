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Кроос назвал сборную Саудовскую Аравии относительно слабым соперником
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Кроос назвал сборную Саудовскую Аравии относительно слабым соперником 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (2:1) в домашнем товарищеском матче.
«В этом матче мы увидели то, что хотели увидеть. Не всё получилось. Мы позволили создать слишком много моментов относительно слабому сопернику. Сборная Германия может играть лучше. Команда продолжит работать над улучшением своей игры», — цитирует Крооса пресс-служба сборной Германии в «Твиттере».
Напомним, сборная Саудовской Аравии наряду с Уругваем и Египтом являются соперникам сборной России по группе А на чемпионате мира — 2018.
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