Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага в товарищеском матче

Сборная депутатов Госдумы обыграла коллег из Бундестага в товарищеском футбольном матче, который прошел в Москве, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая на стадионе «Красная Пресня», завершилась со счетом 5:3 в пользу российской сборной.

"У нас уже сложилась за долгие годы прекрасная традиция проводить эти футбольные матчи. Знаменательно, что сегодняшний матч состоится в преддверии чемпионата мира, и, конечно, мы желаем удачи на турнире вашей прекрасной команде.

Мы надеемся, что такие встречи укрепят отношения между странами", — заявил капитан российской команды, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.