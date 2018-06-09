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Фил Невилл: «Сборная России растет, меняет стиль игры»
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Фил Невилл: «Сборная России растет, меняет стиль игры» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл после победы над Россией в матче квалификации чемпионата мира-2019 (3:1) отметил, что российская команда растет. Также он признался, что англичанки сыграли не лучшим образом.
​— На самом деле мы играли не так хорошо, как ожидалось, — цитирует пресс-служба РФС Невилла. — К концу первого тайма у меня даже появилось ощущение, что мы проигрываем, несмотря на то, что счет был в нашу пользу.
— Предыдущая игра с Россией завершилась со счетом 6:0 в вашу пользу. Что изменилось с тех пор?
— У нас были большие ожидания, мы понимаем, что на нас возлагают серьезные надежды. Мы заработали себе серьезную репутацию. Я отсматривал все последние матчи сборной России. Считаю, что команда растет, меняет стиль игры. Поэтому мы, конечно, относимся к нашему сопернику с большим уважением. Что касается нас, то в следующей игре с Уэльсом мы планируем серьезно изменить свой стиль и подловить на этом соперника.
— Кто был лучшим игроком в составе сборной России?
— Данилова. Она очень техничная, здорово играет в воздухе. После матча я встретил главного тренера сборной России и попросил ее как можно лучше подготовить команду к игре в Уэльсе, чтобы забить много голов и тем самым помочь и нам.
Женская сборная России уступила Англии в квалификации чемпионата мира
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