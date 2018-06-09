Фил Невилл: «Сборная России растет, меняет стиль игры»

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл после победы над Россией в матче квалификации чемпионата мира-2019 (3:1) отметил, что российская команда растет. Также он признался, что англичанки сыграли не лучшим образом.

​— На самом деле мы играли не так хорошо, как ожидалось, — цитирует пресс-служба РФС Невилла. — К концу первого тайма у меня даже появилось ощущение, что мы проигрываем, несмотря на то, что счет был в нашу пользу.

— Предыдущая игра с Россией завершилась со счетом 6:0 в вашу пользу. Что изменилось с тех пор?

— У нас были большие ожидания, мы понимаем, что на нас возлагают серьезные надежды. Мы заработали себе серьезную репутацию. Я отсматривал все последние матчи сборной России. Считаю, что команда растет, меняет стиль игры. Поэтому мы, конечно, относимся к нашему сопернику с большим уважением. Что касается нас, то в следующей игре с Уэльсом мы планируем серьезно изменить свой стиль и подловить на этом соперника.

— Кто был лучшим игроком в составе сборной России?

— Данилова. Она очень техничная, здорово играет в воздухе. После матча я встретил главного тренера сборной России и попросил ее как можно лучше подготовить команду к игре в Уэльсе, чтобы забить много голов и тем самым помочь и нам.

Женская сборная России уступила Англии в квалификации чемпионата мира