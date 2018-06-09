Чеферин: Санкт-Петербург будет полностью готов принять матчи ЧЕ-2020

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал — 3 июля.

"Стадион «Санкт-Петербург» уже принимал матчи Кубка конфедераций. Арена готова к чемпионату мира, так что нет оснований полагать, что она не будет готова к чемпионату Европы. Все в порядке. Без сомнений, стадион успешно примет матчи чемпионата Европы через два года", — сказал Чеферин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Стадион «Санкт-Петербург» примет семь матчей турнира, включая полуфинал и матч за третье место.