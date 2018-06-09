Ещё
Чеферин: Санкт-Петербург будет полностью готов принять матчи ЧЕ-2020
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чеферин: Санкт-Петербург будет полностью готов принять матчи ЧЕ-2020 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург будет готов принять матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года после проведения в городе чемпионата мира 2018 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал — 3 июля.
"Стадион «Санкт-Петербург» уже принимал матчи Кубка конфедераций. Арена готова к чемпионату мира, так что нет оснований полагать, что она не будет готова к чемпионату Европы. Все в порядке. Без сомнений, стадион успешно примет матчи чемпионата Европы через два года", — сказал Чеферин.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Стадион «Санкт-Петербург» примет семь матчей турнира, включая полуфинал и матч за третье место.
ТАСС: последние новости
Сборная России примет участие в Кубке мира по регби Депутаты Госдумы обыграли коллег из Бундестага в товарищеском футбольном матче Жуков: сборная России поймает свою игру на чемпионате мира по футболу
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин одержал огромную философскую победу»606
Абрамович отказался продавать «Челси»36
Британских фанатов запугали «атаками» ФСБ на ЧМ8
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках6
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко30
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение