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Сборная Португалии прибыла в Россию
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Сборная Португалии прибыла в Россию 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Soccer News
Сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, прибыла в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира — 2018. «Россия, мы уже здесь! Покоряй свою мечту», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в «Твиттере».
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии в рамках группового этапа турнира встретится с командами Испании, Марокко и Ирана. Первый матч португальская национальная команда проведёт 15 июня в Сочи с испанской сборной.
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