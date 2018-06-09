Сборная Португалии прибыла в Россию

Сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, прибыла в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира — 2018. «Россия, мы уже здесь! Покоряй свою мечту», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в «Твиттере».

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии в рамках группового этапа турнира встретится с командами Испании, Марокко и Ирана. Первый матч португальская национальная команда проведёт 15 июня в Сочи с испанской сборной.