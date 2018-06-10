Аналитики: сборная Бразилии не оставит шансов Австрии в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита контрольного матча Австрия — Бразилия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Австрии за 6.50. Шансы Бразилии на победу оценены коэффициентом 1.53. Поставить на ничью можно за 4.10.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.00.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. Победа сборной Бразилии всухую оценивается в 2.55.

Победа Бразилии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.35. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей (7.50).

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