Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 10 июня

Австрия

Сборная Австрии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. В своей отборочной группе австрийцы заняли 4-е место среди 6-ти команд.

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В 10-ти поединках «команда» заработала 15-ть очков, одержав победы в 4-х матчах, 3-и раза сыграв вничью и столько же игр проиграв.

После завершения квалификации Австрия одержала победы во всех своих контрольных поединках. Поочередно были обыграны Уругвай (2:1), Словения (3:0), Люксембург (4:0), Россия (1:0) и Германия (2:1).

Беспроигрышная серия австрийской дружины насчитывает уже 8-мь поединков во всех турнирах. Последний раза она проигрывала в сентябре 2017 года (Уэльсу со счетом 0:1).

Бразилия

Бразильцы, в отличии от своего предстоящего соперника, без проблем пробились на чемпионат мира. Они заняли в зоне КОНМЕБОЛ 1-е место, опередив 2-й Уругвай на 10-ть очков.

В 18-ти матчах отборочного турнира «избранные» только 1-н раз уходили с поля побежденными. Уступили Чили (0:2) в стартовом матче турнира.

«Пентакампеонам» уже 17-го июня предстоит провести первый поединок на групповом этапе ЧМ против Швейцарии. Также у них в квартете выступают сборные Сербии и Коста-Рики.

Бразилия имеет 10-ти матчевую серию без поражений. Последний раз она уступила аргентинцам в сентябре прошлого года со счетом 0:1.

Контрольные поединке после отборочных матчей принесли бразильцам 4-е победы и 1-у ничью. Были повержены Япония (3:1), Россия (3:0), Германия (1:0) и Хорватия (2:0), а со сборной Англии они сыграли вничью — 0:0.

Последняя встреча между оппонентами состоялась в ноябре 2014 года и тогда южноамериканцы в товарищеской игре победили со счетом 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Бразилии — 1,58, победа сборной Австрии — 6,50, ничья — 4,20.

Оппоненты имеют длительные серии без поражений против сильных команд. Австрийцы в последней домашней встрече обыграли чемпионов мира — 2014 года сборную Германии (2:1). Будет не удивительно, если они смогут устоять и против бразильцев, которые поберегутся перед стартовой игрой на ЧМ.

Рекомендуем в этой игре поставить на Австрию с форой (+1,5) за 1,59.