Ещё
Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 10 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 10 июня 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Австрия
Сборная Австрии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. В своей отборочной группе австрийцы заняли 4-е место среди 6-ти команд.
Все прогнозы на футбол
В 10-ти поединках «команда» заработала 15-ть очков, одержав победы в 4-х матчах, 3-и раза сыграв вничью и столько же игр проиграв.
После завершения квалификации Австрия одержала победы во всех своих контрольных поединках. Поочередно были обыграны Уругвай (2:1), Словения (3:0), Люксембург (4:0), Россия (1:0) и Германия (2:1).
Беспроигрышная серия австрийской дружины насчитывает уже 8-мь поединков во всех турнирах. Последний раза она проигрывала в сентябре 2017 года (Уэльсу со счетом 0:1).
Бразилия
Бразильцы, в отличии от своего предстоящего соперника, без проблем пробились на чемпионат мира. Они заняли в зоне КОНМЕБОЛ 1-е место, опередив 2-й Уругвай на 10-ть очков.
В 18-ти матчах отборочного турнира «избранные» только 1-н раз уходили с поля побежденными. Уступили Чили (0:2) в стартовом матче турнира.
«Пентакампеонам» уже 17-го июня предстоит провести первый поединок на групповом этапе ЧМ против Швейцарии. Также у них в квартете выступают сборные Сербии и Коста-Рики.
Бразилия имеет 10-ти матчевую серию без поражений. Последний раз она уступила аргентинцам в сентябре прошлого года со счетом 0:1.
Контрольные поединке после отборочных матчей принесли бразильцам 4-е победы и 1-у ничью. Были повержены Япония (3:1), Россия (3:0), Германия (1:0) и Хорватия (2:0), а со сборной Англии они сыграли вничью — 0:0.
Последняя встреча между оппонентами состоялась в ноябре 2014 года и тогда южноамериканцы в товарищеской игре победили со счетом 2:1.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Бразилии — 1,58, победа сборной Австрии — 6,50, ничья — 4,20.
Оппоненты имеют длительные серии без поражений против сильных команд. Австрийцы в последней домашней встрече обыграли чемпионов мира — 2014 года сборную Германии (2:1). Будет не удивительно, если они смогут устоять и против бразильцев, которые поберегутся перед стартовой игрой на ЧМ.
Рекомендуем в этой игре поставить на Австрию с форой (+1,5) за 1,59.
LiveSport.Ru: последние новости
Тунис — Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 9 июня Кто к нам с мячом придет? Испания Российские гандболистки завоевали путевку на чемпионат Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин возвращается на телевидение14
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко32
У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-20185
«Путин одержал огромную философскую победу»623
Овечкин обезумел от счастья после победы63
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение