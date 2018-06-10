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Неймар — в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Хорватией
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Неймар — в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Хорватией 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с командой Австрии.
Бразилия: Алисон, Данило, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
Матч Австрия — Россия состоится в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», начало — в 17:00 мск. На следующий день бразильская сборная прибудет в Россию для участия в мировом первенстве. Групповой этап чемпионата мира — 2018 сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).
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