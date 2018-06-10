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Сборная Бразилии разгромила Австрию в товарищеском матче
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Сборная Бразилии разгромила Австрию в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Бразилии в преддверии чемпионата мира — 2018 провела товарищеский матч с командой Австрии. Встреча проходила в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Габриэл Жезус, Неймар и Филиппе Коутиньо. Таким образом, сборная Австрии прервала серию из семи побед подряд и проиграла на своём поле впервые с ноября 2016 года.
На чемпионате мира — 2018 сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
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