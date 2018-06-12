Жезус: Бразилия выдала большой матч против сборной Австрии

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал товарищеский матч своей сборной против австрийцев (3:0) и выразил уверенность в силе своей национальной сборной.

«Все товарищеские встречи перед чемпионатом мира были важны для достижения необходимого уровня готовности. Сборная Австрии показывает качественный футбол. Знали, что будет нелегко, но нам удалось показать то, что мы умеем и выдать большой матч. Мало того, что нападение действовало отлично, так еще и защита выдала очень хороший матч», приводит слова Жезуса One Football.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Групповой этап турнира сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).