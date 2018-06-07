Как играет сборная России Станислава Черчесова. Чисто тактический разбор

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова . Разбор игры национальной команды был поделён на четыре пункта: схема, фишка, ключевые игроки и слабое место. Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Летом 2017 года сборная приняла участие в розыгрыше Кубка конфедераций, по итогам которого не смогла выйти из группы.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале МЯЧ Production в YouTube.