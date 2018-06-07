Ещё
Как играет сборная России Станислава Черчесова. Чисто тактический разбор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как играет сборная России Станислава Черчесова. Чисто тактический разбор 

Чемпионат.com 7 июня 2018
Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Разбор игры национальной команды был поделён на четыре пункта: схема, фишка, ключевые игроки и слабое место. Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Летом 2017 года сборная приняла участие в розыгрыше Кубка конфедераций, по итогам которого не смогла выйти из группы.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале МЯЧ Production в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
Видео: сборная США готовится к товарищескому матчу с Францией Видео: сборная Австралии готовится к товарищескому матчу с Венгрией Сборная Японии проиграет Швейцарии в товарищеском матче, уверены эксперты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве активизировалась мафия «разводил»44
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко32
У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-20188
Овечкин обезумел от счастья после победы64
«Путин одержал огромную философскую победу»628
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение