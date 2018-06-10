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Сборная Франции прилетела в Москву на ЧМ-2018
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Сборная Франции прилетела в Москву на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: RT на русском
Национальная команда Франции прилетела в столицу России для участия в предстоящем чемпионате мира по футболу. Сборная уехала на свою базу в Московской области, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).
На чемпионате мира в 2014 году, который прошёл в Бразилии, французская сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Германии (0:1). На домашнем Евро-2016 французам удалось выйти в финал.
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