Сборная Франции прилетела в Москву на ЧМ-2018

Национальная команда Франции прилетела в столицу России для участия в предстоящем чемпионате мира по футболу. Сборная уехала на свою базу в Московской области, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).

На чемпионате мира в 2014 году, который прошёл в Бразилии, французская сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Германии (0:1). На домашнем Евро-2016 французам удалось выйти в финал.