Ещё
«Группа смерти»: как Исландия готовится к битвам с Аргентиной, Хорватией и Нигерией
Далее:
Читайте также:
Ещё
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Овечкин решил не возвращаться в Россию

«Группа смерти»: как Исландия готовится к битвам с Аргентиной, Хорватией и Нигерией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На групповом этапе подопечные Хеймира Хадльгримссона проведут матчи 16, 22 и 26 июня — в Москве, Волгограде и Ростове.
Сборная Исландии в рамках подготовки к ЧМ-2018 провела открытую тренировку на стадионе «Олимп» в Геленджике. На этой арене игроки скандинавской команды будут тренироваться в течение всего мирового первенства.
За занятиями подопечных Хеймира Хадльгримссона наблюдали несколько тысяч человек. В тренерском штабе Исландии, в свою очередь, признались, что остались под впечатлением от того, как их приняли в России.
«Ваши люди очень дружелюбны и делают все, о чем мы их просим. В этом плане мы просто счастливы», — сказал журналистам один из тренеров команды Магнус Гылфасон.
«Геленджик — это действительно красивое место. Хороший пляж, море, люди, которые нас очень тепло встретили, мы это ценим, это важно для нас», — добавил президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон.
Сборная Исландии на ЧМ-2018 попала в так называемую «группу смерти», где сыграет против Аргентины, Хорватии и Нигерии. Матчи пройдут 16 июня в Москве на арене «Открытие», 22 июня в Волгограде и 26 июня в Ростове соответственно.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.
ТК «Звезда»: последние новости
Кадыров приветствовал сборную Египта по футболу в Грозном Опубликованы кадры тренировки сборной Португалии по футболу Роналду встретили хлебом и солью под мелодию «Подмосковных вечеров»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин решил не возвращаться в Россию21
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Британцы назвали худший город ЧМ-201871
Сборная Аргентины может лишиться тренера из-за скандала1
«Малобюджетный» футболист заказал на свадьбу Урганта60
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение