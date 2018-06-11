«Группа смерти»: как Исландия готовится к битвам с Аргентиной, Хорватией и Нигерией

На групповом этапе подопечные Хеймира Хадльгримссона проведут матчи 16, 22 и 26 июня — в Москве, Волгограде и Ростове.

Сборная Исландии в рамках подготовки к ЧМ-2018 провела открытую тренировку на стадионе «Олимп» в Геленджике. На этой арене игроки скандинавской команды будут тренироваться в течение всего мирового первенства.

За занятиями подопечных Хеймира Хадльгримссона наблюдали несколько тысяч человек. В тренерском штабе Исландии, в свою очередь, признались, что остались под впечатлением от того, как их приняли в России.

«Ваши люди очень дружелюбны и делают все, о чем мы их просим. В этом плане мы просто счастливы», — сказал журналистам один из тренеров команды Магнус Гылфасон.

«Геленджик — это действительно красивое место. Хороший пляж, море, люди, которые нас очень тепло встретили, мы это ценим, это важно для нас», — добавил президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон.

Сборная Исландии на ЧМ-2018 попала в так называемую «группу смерти», где сыграет против Аргентины, Хорватии и Нигерии. Матчи пройдут 16 июня в Москве на арене «Открытие», 22 июня в Волгограде и 26 июня в Ростове соответственно.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.