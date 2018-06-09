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Дирар может пропустить ЧМ-2018
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Дирар может пропустить ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной Марокко Набиль Дирар может пропустить ЧМ-2018. Как сообщает L’Equipe, хавбек все еще не восстановился после травмы, из-за которой пропустил все три товарищеских матча в рамках подготовки сборной Марокко к чемпионату мира.
По данным источника, заменить Дирара может 27-летний защитник «Амьена» Уалид Эль-Хаджам, который дебютировал в сборной Марокко в марте.
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