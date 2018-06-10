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Игрок «Спартака»: у сборной России во всех линиях неразбериха
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Игрок «Спартака»: у сборной России во всех линиях неразбериха 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о состоянии сборной России по футболу перед чемпионатом мира — 2018.
"Смотрел два контрольных матча. И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы по сути не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат", — цитирует Ещенко "Советский спорт".
По его мнению, игроки, которые активно проявили себя в течение прошедшего сезона в своих клубах, не могут продемонстрировать те же качества в национальной команде.
"Во всех линиях — неразбериха, какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял", — добавил он.
В контрольном матче против сборной Австрии российская команда потерпела поражение со счетом 0:1, в матче с Турцией россияне сыграли вничью — 1:1.
На чемпионате мира — 2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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