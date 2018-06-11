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Сборная Швейцарии по футболу прилетела в Самару для участия в ЧМ-2018
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Сборная Швейцарии по футболу прилетела в Самару для участия в ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский штаб и администрация сборной Швейцарии прилетели в Самару для участия в чемпионате мира.
Сборная Швейцарии во время турнира будет жить и тренироваться в Тольятти, там же на стадионе «Торпедо» 12 июня команда проведет открытую тренировку. В состав национальной сборной попал бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер, в настоящее время выступающий за немецкий «Хоффенхайм».
В июне швейцарцы провели два товарищеских матча — 3-го числа они сыграли вничью с испанцами (1:1), а 8-го победили команду Японии (2:0).
В отборочном турнире чемпионата мира сборная Швейцарии заняла второе место в группе, одержав девять побед и потерпев одно поражение. Швейцарцы опередили команды Венгрии, Фарерских островов, Латвии и Андорры, набрав 27 очков и пропустив вперед только команду Португалии. В стыковых матчах команда по сумме двух матчей обыграла сборную Северной Ирландии (1:0, 0:0). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Швейцарии занимает шестое место.
Чемпионат мира в России станет 11-м для сборной Швейцарии. Наивысшим достижением швейцарцев на мировых первенствах является выход в четвертьфинал (1934, 1938, 1954).
На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).
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