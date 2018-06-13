Ещё
Швед рискует пропустить ближайшие игры сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швед рискует пропустить ближайшие игры сборной России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник подмосковных «Химок» и сборной России по баскетболу Алексей Швед рассказал о своем самочувствии.
Через несколько недель сборная России сыграет матчи квалификации чемпионата мира — 2019 против команд Бельгии и Франции.
"Последние матчи я играл на обезболивающих, а сложная концовка сезона не дала окончательно восстановиться после всех травм. Сейчас шансы на мое участие в этих играх — 50 на 50.
При этом баскетболист отметил, что присутствие в команде Тимофея Мозгова поможет сборной.
"Конечно же, присутствие Мозгова пойдет на пользу команде. Тима — наш лучший центровой, который давно всем и всё доказал. Несомненно, с ним сборная России становится другой командой", — заключил Швед.
Ранее баскетболистка сборной России вспомнила победу на молодежном чемпионате мира.
Газета.Ru: последние новости
Модрич и Ракитич прибыли со сборной Хорватии на чемпионат мира - 2018 Навас рассказал о желании сыграть со сборной Испании в финале ЧМ-2018 Сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне10
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым377
Овечкин решил не возвращаться в Россию390
«Вы играете последние игры так, что хочется выть»40
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение