Швед рискует пропустить ближайшие игры сборной России

Защитник подмосковных «Химок» и сборной России по баскетболу Алексей Швед рассказал о своем самочувствии.

Через несколько недель сборная России сыграет матчи квалификации чемпионата мира — 2019 против команд Бельгии и Франции.

"Последние матчи я играл на обезболивающих, а сложная концовка сезона не дала окончательно восстановиться после всех травм. Сейчас шансы на мое участие в этих играх — 50 на 50.

При этом баскетболист отметил, что присутствие в команде Тимофея Мозгова поможет сборной.

"Конечно же, присутствие Мозгова пойдет на пользу команде. Тима — наш лучший центровой, который давно всем и всё доказал. Несомненно, с ним сборная России становится другой командой", — заключил Швед.

Ранее баскетболистка сборной России вспомнила победу на молодежном чемпионате мира.