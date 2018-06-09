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Сборная Австралии обыграла Венгрию в контрольном матче перед ЧМ-2018
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Сборная Австралии обыграла Венгрию в контрольном матче перед ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Сборная Австралии по футболу одержала победу над национальной командой Венгрии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 74-й минуте австралийцы вышли вперёд благодаря голу Даниэля Арзани, но уже на 88-й минуте Трент Сэйнсбари срезал мяч в свои ворота, тем самым установив паритет. Победный для австралийской сборной гол был забит уже в компенсированное арбитром время, когда венгр Тамаш Кадар переправил мяч в ворота своей команды.
Соперниками Австралии на групповой стадии чемпионата мира станут команды Франции, Перу и Дании. Венгрия не смогла квалифицироваться в финальную часть мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Сербия разгромила Боливию в контрольном матче перед ЧМ-2018.
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