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Сборная Испании обыграла Тунис в контрольном матче перед ЧМ-2018
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Сборная Испании обыграла Тунис в контрольном матче перед ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Сборная Испании по футболу одержала победу над национальной командой Туниса в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.
Автором единственного гола в матче стал Яго Аспас, отличившийся после передачи Диего Косты.
На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Испании станут Португалия, Иран и Марокко. Команда Туниса сыграет с Англией, Бельгией и Панамой.
Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Мексику в контрольном матче перед ЧМ-2018.
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