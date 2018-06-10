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Франция ушла от поражения в товарищеском матче с США благодаря голу Мбаппе
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Франция ушла от поражения в товарищеском матче с США благодаря голу Мбаппе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Франции провела товарищеский поединок с национальной командой США в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий американской сборной Джулиан Грин, отличившийся на 44-й минуте. Французы сравняли счёт в конце матча благодаря точному удару форварда Килиана Мбаппе. В роли ассистента выступил защитник Бенжамен Павар.
На групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда Франции сыграет со сборными Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).
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