Франция ушла от поражения в товарищеском матче с США благодаря голу Мбаппе

Сборная Франции провела товарищеский поединок с национальной командой США в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий американской сборной Джулиан Грин , отличившийся на 44-й минуте. Французы сравняли счёт в конце матча благодаря точному удару форварда Килиана Мбаппе. В роли ассистента выступил защитник Бенжамен Павар

На групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда Франции сыграет со сборными Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).