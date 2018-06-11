Сенегал обыграл Южную Корею в товарищеском матче, Конате реализовал пенальти

Сборные Сенегала и Южной Кореи провели товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018. Встреча состоялась на стадионе «Унтерсберг-Арена» в австрийском Грёдинге и завершилась со счётом 2:0 в пользу африканской команды.

Счёт на 67-й минуте матча открыл южнокорейский игрок Ен Гвон Ким, забивший автогол. В компенсированное время игры в ворота Южной Кореи был назначен пенальти, который успешно реализовал сенегалец Мусса Конате , ранее выступавший за «Краснодар».

На чемпионате мира — 2018 сборная Сенегала сыграет в группе H с командами Польши, Колумбии и Японии. Национальная команда Южной Кореи в рамках группового этапа турнира встретится со сборными Германии, Мексики и Швеции.