Сборная Мексики прилетела в Россию на чемпионат мира–2018

Сегодня, 11 июня, сборная Мексики прилетела в Россию для участия в чемпионате мира–2018, который стартует 14 июня, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Во время проведения турнира национальная команда будет жить и тренироваться на территории базы московского «Динамо» в Новогорске. Сборная Мексики проведёт открытую тренировку 12 июня.

Чемпионат мира–2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Мексики в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

Посмотреть фотографии и видео можно в «твиттере» сборной Мексики.