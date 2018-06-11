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Сборная Мексики прилетела в Россию на чемпионат мира–2018
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Сборная Мексики прилетела в Россию на чемпионат мира–2018 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Soccer News
Сегодня, 11 июня, сборная Мексики прилетела в Россию для участия в чемпионате мира–2018, который стартует 14 июня, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Во время проведения турнира национальная команда будет жить и тренироваться на территории базы московского «Динамо» в Новогорске. Сборная Мексики проведёт открытую тренировку 12 июня.
Чемпионат мира–2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Мексики в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).
Посмотреть фотографии и видео можно в «твиттере» сборной Мексики.
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