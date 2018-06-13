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Видео: тренировка сборной Мексики в Новогорске
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Видео: тренировка сборной Мексики в Новогорске 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная Мексики проводит подготовку к чемпионату мира—2018 в России на базе в Новогорске. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видеоролик на эту тему.
11 июня сборная Мексики прилетела в Россию для участия в ЧМ-2018. Во время проведения турнира национальная команда будет жить и тренироваться на территории базы московского «Динамо» в Новогорске. Чемпионат мира–2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Мексики в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).
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