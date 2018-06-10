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Аспас отметил важность победы над Португалией
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Аспас отметил важность победы над Португалией 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Игроки сборной Испании настраиваются на победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира с командой Португалии. Об этом нападающий испанской команды Яго Аспас сообщил журналистам.
"Мы концентрируемся на том, чтобы победить в этом матче", — сказал он на пресс-конференции, отметив, что «это матч, который важен».
Один из португальских журналистов привел статистику, что на чемпионатах мира и Европы Испания и Португалия встречались четыре раза, и победившая команда выходила в финал. «Статистика не более чем статистика, и мы попытаемся выиграть в любом случае. Это просто цифры», — отметил нападающий.
Аспас рассказал, что готов выкладываться «максимально и делать все, что может», в любое отведенное ему время на поле.
Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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