Аспас отметил важность победы над Португалией

Игроки сборной Испании настраиваются на победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира с командой Португалии. Об этом нападающий испанской команды Яго Аспас сообщил журналистам.

"Мы концентрируемся на том, чтобы победить в этом матче", — сказал он на пресс-конференции, отметив, что «это матч, который важен».

Один из португальских журналистов привел статистику, что на чемпионатах мира и Европы Испания и Португалия встречались четыре раза, и победившая команда выходила в финал. «Статистика не более чем статистика, и мы попытаемся выиграть в любом случае. Это просто цифры», — отметил нападающий.

Аспас рассказал, что готов выкладываться «максимально и делать все, что может», в любое отведенное ему время на поле.

Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.