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Месси назвал команды, с которыми хотел избежать встречи на Чемпионате Мира
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Месси назвал команды, с которыми хотел избежать встречи на Чемпионате Мира 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, с которыми он хотел избежать встречи на предстоящем Чемпионате Мира в России.
"Какие команды самые опасные на турнире? Есть несколько сборных, которые смотрятся увереннее остальных, они демонстрирую хорошую игру и имеют в составе высококлассных исполнителей — это Бразилия, Германия, Испания, Франция и Бельгия. Хотя это еще не все команды, которые могут быть опасны. В предстоящем турнире будет участвовать очень много хороших игроков", — цитирует 30-летнего форварда sport.es.
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