Месси назвал команды, с которыми хотел избежать встречи на Чемпионате Мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, с которыми он хотел избежать встречи на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Какие команды самые опасные на турнире? Есть несколько сборных, которые смотрятся увереннее остальных, они демонстрирую хорошую игру и имеют в составе высококлассных исполнителей — это Бразилия, Германия, Испания, Франция и Бельгия. Хотя это еще не все команды, которые могут быть опасны. В предстоящем турнире будет участвовать очень много хороших игроков", — цитирует 30-летнего форварда sport.es.