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​Аспас: «Болельщики ждали, что мы забьем по шесть-восемь мячей Швейцарии и Тунису»
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​Аспас: «Болельщики ждали, что мы забьем по шесть-восемь мячей Швейцарии и Тунису» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий сборной Испании Яго Аспас подверг сомнению ожидания болельщиков национальной команды. Сборная Испании забила два мяча в последних матчах со Швейцарией и Тунисом перед стартом чемпионата мира.
"Мы провели не лучший матч против Туниса (1:0). После того, как мы забили Аргентине шесть мячей, люди ждали, что мы забьем столько же Швейцарии, а Тунису и вовсе восемь, " — заявил Аспас в беседе с журналистами. «Но не стоит забывать, что наши соперники также играют в футбол, и есть другие факторы, влияющие на игру.
Если мы выиграем чемпионат мира, все забудут о товарищеских матчах. Что важно — так это победа в первой игре».
В групповом этапе ЧМ-2018 Испании предстоит сыграть с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).
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