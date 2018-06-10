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Черчесов озвучил цели сборной России на чемпионате мира — 2018
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Черчесов озвучил цели сборной России на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, какая задача стоит перед национальной команде на домашнем чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
"Говорил со своими коллегами, кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше — идти по лестнице", — сказал наставник в эфире НТВ.
Также Черчесов отметил, что сборная России пока не думает о второй задаче.
"Наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть", — отметил тренер.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мундиаля сборной России предстоят встречи с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее в Москве состоялось открытие фан-зоны чемпионата мира — 2018.
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