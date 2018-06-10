Марсель Десайи: Пока сборная России должна думать, как обыграть Саудовскую Аравию

— Сейчас важно думать не о том, как сборная России пройдет чемпионат, а лишь о первом матче, в котором она сыграет с Саудовской Аравией. Все игроки должны верить в успех в этом матче открытия и только потом размышлять о выходе в следующий раунд.

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Только после второй игры можно думать о выходе из группы, — приводит слова Десайи РИА «Новости»

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.