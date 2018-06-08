Федор Смолов: «Саудовская Аравия и Египет неидеальны в обороне? Спасибо, что сообщили»

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что сделал выводы о соперниках по группе на чемпионате мира-2018. Команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

— Следите за матчами соперников по группе? Саудовская Аравия и Египет явно не идеальны в обороне.

— Спасибо, что сообщили. Будем теперь знать, что они не очень хороши в обороне. Вам виднее. Я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер дополнительно расскажет, за счет чего мы можем эти сборные обыграть. Будем смотреть матч Саудовской Аравии против Германии. ( Филипп ПАПЕНКОВ

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