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До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
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До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Сегодня, 13-го июня, в Россию прибудут последние три участника предстоящего Чемпионата Мира. Ими станут сборные Бельгии, Японии и Польши. Первая прибудет в Москву, вторая — в Казань, а третья — в Сочи. Отметим, что еще вчера японцы в товарищеском матче обыграли парагвайцев, а поляки нанесли разгромное поражение литовцам.
Днем ранее же в Россию уже прибыли национальные сборные Колумбии, Южной Кореи, Швеции, Сенегала, Коста-Рики, Англии, Германии.
В свою очередь, сборная России продолжает готовиться к своему старту на турнире. Тогда как у ее соперника по группе команды Египта возникли проблемы — травму получил ее ведущий защитник. Подобные неприятности испытали и сборные Англии с Францией. Испанцы же и вовсе потеряют своего главного тренера после Чемпионата Мира.
Обратим внимание, что ФИФА уже определилась с судейской бригадой, которая будет работать на матче-открытия ЧМ-2018.
Кроме того, сегодня стоит ждать закрытия трансферов вингера «Монако» Тома Лемара в «Атлетико», Джастина Клюйверта из «Аякса» в «Рому» и Александра Головина из ЦСКА в «Ювентус».
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