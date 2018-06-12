Два дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 12 июня

Сегодня, 12-го июня, в Россию прибудет еще семь участников предстоящего Чемпионата Мира. Так, сборная Колумбии высадится в Казани, Коста-Рика, Англия и Южная Корея — в Санкт-Петербурге, Германия — в Москве, Сенегал — в Калуге, а Швеция — в Геленджике.

Также во вторник состоится два товарищеских матча, в которых команды Японии и Польши перед мундиалем протестируют свои силы на Парагвае и Литве соответственно.

Напомним, вчера в Россию уже прибыли национальные сборные Дании, Мексики, Туниса, Сербии, Хорватии, Бразилии и Швейцарии. Команды, которые приземлились на территории РФ раньше, уже полным ходом работают на полях своих тренировочных баз. Так, сборная Аргентины из-за травмы своего хавбека не смогла отработать свое занятие в полном составе, а у испанцев возникли проблемы со здоровьем у их защитника Жерара Пике