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Два дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 12 июня
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Два дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 12 июня 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Сегодня, 12-го июня, в Россию прибудет еще семь участников предстоящего Чемпионата Мира. Так, сборная Колумбии высадится в Казани, Коста-Рика, Англия и Южная Корея — в Санкт-Петербурге, Германия — в Москве, Сенегал — в Калуге, а Швеция — в Геленджике.
Также во вторник состоится два товарищеских матча, в которых команды Японии и Польши перед мундиалем протестируют свои силы на Парагвае и Литве соответственно.
Напомним, вчера в Россию уже прибыли национальные сборные Дании, Мексики, Туниса, Сербии, Хорватии, Бразилии и Швейцарии. Команды, которые приземлились на территории РФ раньше, уже полным ходом работают на полях своих тренировочных баз. Так, сборная Аргентины из-за травмы своего хавбека не смогла отработать свое занятие в полном составе, а у испанцев возникли проблемы со здоровьем у их защитника Жерара Пике,
В свою очередь, женская сборная России не осталась в стороне от турнира, решив поддержать своих соотечественников из мужской команды, хавбек сборной Франции Поль Погба поделился эмоциями от приема его команды на турнире, а Хави считает, что ЧМ-2018 получится достаточно равным,.
Кроме того, сегодня может быть официально закрыт переход Джастина Клюйверта из «Аякса» в «Рому». Также в ближайшие дни игроком «Ювентуса» может стать полузащитник ЦСКА Александр Головин, а Марио Балотелли должен определиться со своим новым клубом.
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