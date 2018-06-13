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В Россию прибыл последний из участников Чемпионата Мира
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В Россию прибыл последний из участников Чемпионата Мира
Soccer News
51 минуту назад
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Soccer News
Так, сегодня в Казани высадилась сборная Японии. Уже послезавтра подопечные Акиры Нисино проведут открытую тренировку для прессы.
Соперниками японцев по групповому этапу ЧМ будут команды Польши, Сенегала и Колумбии.
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