В Россию прибыл последний из участников Чемпионата Мира

Так, сегодня в Казани высадилась сборная Японии. Уже послезавтра подопечные Акиры Нисино проведут открытую тренировку для прессы.

Соперниками японцев по групповому этапу ЧМ будут команды Польши, Сенегала и Колумбии.