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Президент Франции о Бензема: Даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде
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Президент Франции о Бензема: Даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде 

Советский спорт 1 час назад
«Я президент страны, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол и могу высказать свое мнение, но ответственность за команду несет Дидье Дешам, и я ему доверяю. Никто не станет спорить, что Бензема отлично проявляет себя в Испании и Лиге чемпионов. Но иногда бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде», — цитирует Макрона Marca
Напомним, что Бензма с Матье Вальбуэна с 2015 года не выступают за сборную из-за того, что футболисты были замешаны в скандале с шантажом.
Первый матч на чемпионате мира-2018 французы проведут 16 июня в Саранске против команды Австралии. В группе сборная Франции также сыграет с Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, «Лужники»).
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