Э. Азар считает, что сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сделал прогноз на чемпионат мира — 2018, согласно которому сборная России не выйдет из группы, уступив первое и второе места в группе А командам Уругвая и Египта соответственно. При этом по мнению футболиста, Уругвая в 1/8 финала сможет выбить из турнира сборную Португалии — действующих победителей чемпионата Европы.

По прогнозу Азара, сборная Бельгии выиграет ЧМ-2018, заняв первое место в своей группе и победив в плей-офф Польшу, Бразилию, Францию и Англию.

Чемпионат мира–2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В рамках группового этапа турнира сборная Бельгии встретится с Панамой, Тунисом и Англией.