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Президент «Локомотива» назвал матч открытия ЧМ-2018 историческим
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Президент «Локомотива» назвал матч открытия ЧМ-2018 историческим 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от победы сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018 с командой Саудовской Аравии. Слова функционера передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Наши сыграли замечательно. От матча остались незабываемые впечатления. Думаю, все со мной согласны. Мы крайне редко выигрываем на чемпионате мира. Ну а чтобы 5:0… Такого не было очень давно, еще со времен СССР. То есть, сегодня мы присутствовали на историческом матче", — заявил Геркус.
Эксперт также рассказал о том, что уже не помнит последнего победного матча российской сборной на чемпионате мира по футболу в Японии и Корее.
Ранее сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018.
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