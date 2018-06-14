Президент «Локомотива» назвал матч открытия ЧМ-2018 историческим

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от победы сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018 с командой Саудовской Аравии. Слова функционера передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Наши сыграли замечательно. От матча остались незабываемые впечатления. Думаю, все со мной согласны. Мы крайне редко выигрываем на чемпионате мира. Ну а чтобы 5:0… Такого не было очень давно, еще со времен СССР. То есть, сегодня мы присутствовали на историческом матче", — заявил Геркус.

Эксперт также рассказал о том, что уже не помнит последнего победного матча российской сборной на чемпионате мира по футболу в Японии и Корее.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018.