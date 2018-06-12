Игрок сборной Португалии рассказал о волнении перед чемпионатом мира — 2018

Полузащитник сборной Португалии по футболу Жоау Мариу рассказал о подготовке команды к стартовому матчу чемпионата мира — 2018 со сборной Испании, передает ТАСС

Действующие чемпионы Европы сыграют с испанцами 15 июня в Сочи.

"Матч против испанцев будет играть для сборной Португалии очень важную роль. Мы знаем, что испанцы хорошо владеют мячом, у них много хороших игроков, которые могут доставить много проблем в обороне. Я это ценю, однако сборная Португалии также обладает хорошими игроками и способна противостоять не только команде Испании, но и любому сопернику", — сказал он.

Также Мариу рассказал о том, будет ли команда испытывать волнение во время матчей мундиаля.

"Есть небольшое волнение, но я абсолютно уверен, что оно перейдет в мотивацию с момента стартового свистка судьи", — заключил игрок.

"Команда избранных" на групповом этапе чемпионата мира — 2018 сыграет с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018.