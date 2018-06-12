Ещё
Игрок сборной Португалии рассказал о волнении перед чемпионатом мира — 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Португалии рассказал о волнении перед чемпионатом мира — 2018 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Португалии по футболу Жоау Мариу рассказал о подготовке команды к стартовому матчу чемпионата мира — 2018 со сборной Испании, передает ТАСС.
Действующие чемпионы Европы сыграют с испанцами 15 июня в Сочи.
"Матч против испанцев будет играть для сборной Португалии очень важную роль. Мы знаем, что испанцы хорошо владеют мячом, у них много хороших игроков, которые могут доставить много проблем в обороне. Я это ценю, однако сборная Португалии также обладает хорошими игроками и способна противостоять не только команде Испании, но и любому сопернику", — сказал он.
Также Мариу рассказал о том, будет ли команда испытывать волнение во время матчей мундиаля.
"Есть небольшое волнение, но я абсолютно уверен, что оно перейдет в мотивацию с момента стартового свистка судьи", — заключил игрок.
"Команда избранных" на групповом этапе чемпионата мира — 2018 сыграет с командами Испании, Марокко и Ирана.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Роналду не считает сборную Португалии фаворитом ЧМ-2018 по футболу Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага в товарищеском матче Иньеста в матче с Тунисом показал худшую игру за последнее время
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исход ЧМ в России предрешен57
Смерть дочери известного горнолыжника потрясла Сеть9
Месси для избранных. Ад на тренировке Аргентины10
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России44
Овечкин решил не возвращаться в Россию375
Видео
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
01:57
Смерть дочери известного горнолыжника потрясла Сеть
Зимние виды спорта
00:40
Месси для избранных. Ад на тренировке Аргентины
ЧМ по футболу 2018
02:03
Испанского журналиста огорошила «ученица Мутко»
Футбол
01:01
Исход ЧМ в России предрешен
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом
Хоккей
00:33
Салах удивился приему в Чечне
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:14
В сборной России рассказали о «секретном оружии»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:41
Футболисты попадали на газон во время матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение