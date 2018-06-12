Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3x3 подтвердила свой высокий уровень

МОСКВА, 12 июня. / ТАСС /. Женская команда России по баскетболу 3x3 подтвердила свой высокий класс на Кубке мира. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко

Команда в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой , Людмилы Саповой и Александры Столяр стала серебряным призером Кубка мира, который завершился на Филиппинах. В финале россиянки уступили итальянкам со счетом 12:16.

"Поздравляю наших девушек, они — молодцы, второй год подряд играли в финале Кубка мира, — сказал Кириленко. — Конечно, всем хочется только золото, но не всегда получается его завоевать. Команда здорово провела весь турнир, подтвердила свой высокий уровень".

"Важно и то, что благодаря телетрансляциям вся страна могла следить за ее выступлением. Да, чуть не получилось в финале. Но, на мой взгляд, сказалось то, что итальянки поймали настоящий кураж", — добавил президент РФБ.

По словам Кириленко, уже не первый год женскую сборную воспринимают как одного из фаворитов. «И девушки турнир за турниром доказывают свою силу и оправдывают наши ожидания. У них впереди еще Кубок Европы, а это прекрасная возможность взять реванш», — отметил собеседник агентства.

"Очень приятно, когда есть такая команда, на которую ты всегда рассчитываешь, от которой всегда ждешь высокого результата. Но произойти может все что угодно в отдельном матче, тем более в финале, баскетбол 3х3 весьма непредсказуем. Но эта сборная раз за разом доказывает, что она играет очень стабильно. Она на данный момент является одной из сильнейших, если вообще не сильнейшей в мире", — отметил Кириленко.