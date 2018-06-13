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Стритбол. Женская сборная России стала второй на Кубке мира
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Стритбол. Женская сборная России стала второй на Кубке мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
На Филиппинах завершился Кубок мира по баскетболу 3x3 (стритболу). Женская сборная России в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр стала серебряным призером.
В финале россиянки потерпели поражение от команды Италии, которая впервые выиграли турнир. Встреча завершилась со счетом 16:12 в пользу итальянок. Третье место заняли француженки, победившие в матче за бронзу китаянок со счетом 21:14.
Напомним, что разновидность баскетбола 3х3 вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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