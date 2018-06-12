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Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по баскетболу 3х3
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Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по баскетболу 3х3 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российский стадион
ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр вышла в полуфинал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.
В четвертьфинальном матче россиянки со счетом 21:14 одержали победу над чешскими баскетболистками.
В полуфинале россиянки сыграют с победителями встречи Испания — Франция. Полуфинал и финал пройдут позднее во вторник.
Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.
Женская сборная России является действующим победителем Кубка мира. На турнире 2014 года российские баскетболистки завоевали серебряные медали.
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