Станет ли российская сборная самой слабой на Чемпионате Мира?

Мало кто верит в успех российских футболистов после блистательного выступления олимпийской сборной. На последних пяти чемпионатах мира сборная России по футболу только два раза вышла в плей-офф. На ЧМ-2018 команде представится одиннадцатый шанс выйти в плей-офф. В отборочном турнире добиться значительных успехов команде не удалось, даже с учетом того, что играли они у себя на родине. История помнит, как восемь лет назад сборная ЮАР стала первой и единственной командой, принимающей чемпионат, которая не смогла выйти в плей-офф. Кажется, Россию не прельщают перспективы также прославиться.

3 июня сборная России опубликовала окончательный состав команды. Все футболисты в сборной играли в Российской Премьер-Лиге, кроме Черышева, игравшего за Вильярреал.

То, что в состав сборной попали в основном участники Российской Премьер-Лиги, напрямую связано с так называемым лимитом на легионеров. Эта политика повысила шансы местных игроков попасть в сборную, но ослабила конкуренцию в российских футбольных клубах. Как говорил бывший тренер сборной Леонид Слуцкий, у российских игроков, участвовавших в Премьер-Лиге, недостаточно мотивации. Кроме того, все хорошие российские клубы заманивают к себе футболистов высокими зарплатами, отбивая у них желание ехать за рубеж, тренироваться в командах, где уровень намного выше, чем на родине. Ситуация, сложившаяся сейчас в российском футболе, чем-то напоминает китайскую суперлигу.

Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий

Алексей Миранчуки, Александр Головин, В российском футболе сейчас все решают деньги и связи, прежние времена не вернуть. Из-за того, что российским командам редко удается выйти в плей-офф УЕФА , известности российским футболистам добиться сложно, а из тех, чьи фамилии все еще на слуху, можно назвать разве что вратаря Акинфеева, полузащитника Дзагоева, и игравшего когда-то за «Челси» Жиркова. Это вовсе не говорит об отсутствии таланта у игроков. Например, нападающий Федор Смолов . В матче со сборной Испании он продемонстрировал разнообразную технику, забил два мяча и был отмечен известными испанскими футбольными клубами. Кроме него есть также Антон Роман Зобнин и другие молодые, подающие надежды игроки, для которых Чемпионат Мира станет хорошей возможностью показать себя. Был включен в сборную и 38 летний ветеран российского футбола Сергей Игнашевич , который может по праву считаться рекордсменом по количеству игр, проведенных в составе сборной. С 2002 года он провел в ее составе 121 матч, и в этом году будет второй раз играть на Чемпионате Мира.

На отношение к сборной также повлияло то, что она заняла 66-е место в рейтинге ФИФА и предпоследнее среди 32 команд, представленных на ЧМ-2018, обогнав только сборную Саудовской Аравии. Сейчас сборная России едва соответствует уровню европейских команд второго дивизиона, а низкое место в рейтинге можно объяснить еще и тем, что на правах организатора чемпионата, сборная не участвовала в отборочных матчах.

Игра сборной в товарищеских матчах была такой плохой, что многие стали еще больше сомневаться. 31 мая Россия проиграла Австрии на чужом поле со счетом 0:1, за этим последовало еще шесть поражений. С августа 2016, когда тренером команды стал Черчесов, вероятность победы у команды сократилась до 26,3%, было выиграно пять матчей, пять закончились ничьей и девять матчей было проиграно. Более того, тактика и изначальный состав, определенные Черчесовым в товарищеских матчах, заставили людей заранее начать волноваться за выступление сборной на первом матче ЧМ 14 июня.

Успокаивает, что соперники сборной России в товарищеских матчах были отнюдь не самыми слабыми. С начала 2017 года сборная встретилась с командами Кот-д’Ивуара, Бельгии, Венгрии, Чили, Южной Кореи, Ирана, Аргентины, Испании, Бразилии, Франции, Австрии, а в группе на ЧМ вместе с Россией оказались Новая Зеландия, Португалия и Мексика. Из всех этих стран только пять не вышли в плей-офф. Это сборная Чили, выигравшая чемпионат Америки, сборная Кот-д’Ивуара, одна из сильнейших на Африканском континенте, сборная Венгрии, вошедшая в топ-16 сильнейших сборных Европы и сборная Австрии, занимающая 26-е место в рейтинге. Из очевидных аутсайдеров на ЧМ представлена только сборная Новой Зеландии. Несмотря на то, что по результатам 14 матчей с превосходящим по силе соперником, у России три победы, четыре ничьи и семь поражений (3:3 в мачте с Бельгией, ничья с Испанией и 1:1 с Чили), это все равно не сильно помогает российской сборной.

Для сравнения, соперники России в группе А намного слабее команд, с которыми команда столкнулась на товарищеских матчах. Сборная Саудовской Аравии, сформированная, по мнению России, в основном при помощи денег, вновь примет участие в чемпионате после двенадцатилетнего перерыва. Победа над сборной Австрии и выход в плей-офф — небывалое достижение для Саудовской Аравии, но в команде не хватает порядка. Веру в себя им удалось завоевать, только одержав победу над командами третьего и четвертого дивизиона: Грецией, Алжиром и Молдовой. Над командами посильнее, такими как Перу, Италия и Бельгия, Саудовской Аравии одержать победу пока не удалось. И открывающий Чемпионат Мира матч со сборной России также будет для них непростым.

Из-за травмы, которую получил Мохаммед Салах , сборная Египта вряд ли сумеет выйти из группы. Футболист, забивший 32 мяча за Ливерпуль в Английской Премьер-Лиге, уже числился в официальных списках сборной. Было объявлено, что в первом матче чемпионата Салах участвовать не сможет, а выйдет ли он на поле во втором матче против сборной России до сих пор остается загадкой. В его чудесное появление на поле до конца не хотят верить российские фанаты. Кроме Салаха в сборной Египта есть и другие участники, игравшие в Английской Премьер-Лиге: нападающий «Сток Сити» Рамадан Собхи, полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни и защитник «Вест Бромвич Альбион» Ахмед Хегази

Если сборная России выиграет матчи с Египтом и Саудовской Аравией, то у нее появится шанс сразиться с самой сильной сборной группы — сборной Уругвая, и только выиграв ее, у России появится возможность выйти в плей-офф.

Если честно, Россия вполне может выйти из группы. А чтобы двигаться дальше, придется сразиться Испанией или Португалией, что без определенной доли везения сделать вряд ли получится.