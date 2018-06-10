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Хадльгримссон: «Исландия может преподнести несколько сюрпризов на ЧМ-2018»
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Хадльгримссон: «Исландия может преподнести несколько сюрпризов на ЧМ-2018» 

Евро-футбол.Ру 23 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Игроки сборной Исландии смогут преподнести сюрпризы для соперников на чемпионате мира по футболу, в том числе для команды Аргентины. Об этом сообщил в воскресенье журналистам главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон.
"Это будет сложно, но, надеюсь, мы сможем преподнести несколько сюрпризов и для Аргентины, и для кого либо еще", — сказал он.
Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу. Во время турнира команда будет базироваться в Геленджике. В воскресенье исландцы провели открытую тренировку на стадионе «Олимп».
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