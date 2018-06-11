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Дешам: футболисты сборной Франции не сомневаются в высоком уровне безопасности на ЧМ
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Дешам: футболисты сборной Франции не сомневаются в высоком уровне безопасности на ЧМ 

ТАСС 11 июня 2018
Фото: ТАСС
ИСТРА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Франции по футболу не сомневаются в высоком уровне обеспечения безопасности на базе в Истринском районе Московской области перед стартом чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Дидье Дешам.
"У нас здесь закрытая территория, вход производится только по пропускам. Здесь мы не сомневаемся в своей безопасности. Здесь иная ситуация с базами, чем на чемпионате мира в Бразилии (в 2014 году)", — сказал Дешам.
Французские футболисты во время чемпионата мира базируются в подмосковной Истре, команда будет тренироваться в поселке Глебовский на стадионе «Глебовец» в Истринском районе.
На групповом этапе соперниками французов станут команды Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион «Лужники»).
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