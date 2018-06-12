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Фанат сборной Франции уверен, что на ЧМ-2018 не повторятся беспорядки, возникшие во время Евро-2016
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Фанат сборной Франции уверен, что на ЧМ-2018 не повторятся беспорядки, возникшие во время Евро-2016 

RT на русском 16 часов назад
Представитель фанатского движения «Неудержимые французы» высказал мнение, что на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России не возникнут беспорядки, которые произошли во Франции во время чемпионата Европы — 2016.
«Да, во время Евро-2016 были беспорядки. Уверен, здесь такого не будет. Мы видим, какие меры безопасности предпринимаются в России. Если что и произойдёт, всё будет тут же урегулировано», — рассказал болельщик RT.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Эшли Янг заявил, что не испытывает беспокойства по поводу безопасности на ЧМ-2018.
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