Букмекеры: в товарищеской игре Япония — Парагвай забьют не более двух мячей

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Япония — Парагвай. Начало встречи запланировано на 16:05 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Японии за 2.60. Шансы Парагвая на победу оценены коэффициентом 2.85. Поставить на ничью можно за 3.00.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.35, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Победа сборной Японии всухую оценивается в 3.80.

Победа Японии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.25.