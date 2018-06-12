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Букмекеры: в товарищеской игре Япония — Парагвай забьют не более двух мячей
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Букмекеры: в товарищеской игре Япония — Парагвай забьют не более двух мячей 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Япония — Парагвай. Начало встречи запланировано на 16:05 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Японии за 2.60. Шансы Парагвая на победу оценены коэффициентом 2.85. Поставить на ничью можно за 3.00.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.35, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Победа сборной Японии всухую оценивается в 3.80.
Победа Японии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.25.
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