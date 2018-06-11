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Неймар опубликовал фотографию с пляжа в Сочи
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Неймар опубликовал фотографию с пляжа в Сочи 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с защитником команды Филипе Луисом с пляжа в Сочи.
Сегодня, 11 июня, сборная Бразилии прибыла в Россию, чтобы принять участие в предстоящем чемпионате мира, который начнётся 14 июня. На время проведения турнира бразильская сборная расположится в Сочи. Национальная команда проведёт открытую тренировку для болельщиков 12 июня на стадионе «Юг-спорт».
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Групповой этап турнира сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).
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